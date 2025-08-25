兩年借3次財仔　屯門上源兩房銀主盤350萬推拍　貼近居屋水平

近年經濟環境轉差，部分業主因無力還貸，單位最終淪為銀主盤。屯門掃管笏上源一伙兩房單位新近開價350萬推拍，呎價僅約6,504元，貼近居屋水平。原業主於2018年以582.5萬元買入單位，三度抵押單位借財仔，最終因資金鍊斷裂而論為銀主盤，最新開拍價較買入價折讓232.5萬元或39.9%。



忠誠拍賣發言人指，上述單位為屯門掃管笏上源2B座低層E室，實用面積538平方呎，採兩房間隔。單位屬於銀主盤，將於下月3日推出，底價350萬元，呎價約6,504元。參考單位最新估價460萬元，即開拍價較估價大幅折讓110萬元或約23.9%。

屯門掃管笏上源2B座低層E室。（代理相片）

兩年借3次財仔 較買入價折四成推拍

資料顯示，原業主於2018年10月斥582.5萬元一手購入單位，同年向渣打銀行承造樓花按揭（EQUITABLE MORTGAGE）。收樓後於2021至2022年間，先後向兩間財務公司借貸，其中一筆抵押貸款金額為100萬元，另一筆金額則未有披露。另外，原業主當年獲發展商提供現金回贈，涉及樓價約1%，即約5.8萬元。

至2023年該業主再向另一間財務公司借5萬元。但最終相信因資金鏈斷裂，無力償還債務，單位遭銀主接管。若以底價售出，將較當年購入價低232.5萬元，折讓幅達39.9%。

該銀主盤為屯門掃管笏上源2B座低層E室，實用面積538平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）