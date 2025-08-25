投資客斥1280萬購星凱．堤岸三房　上手持貨四年　樓價蝕走32%

樓市連年下跌，有部分用家趁低入市。火炭星凱．堤岸一伙三房單位，最新1,280萬元成交，呎價16,537元。原業主於四年前買入單位，帳蝕約601.3萬元或約32%離場。



中原地產分區營業經理張曼筠表示，上述成交單位為星凱．堤岸2座中層F室，實用面積774平方呎，屬三房連套房及儲物房間隔。據悉，業主開價約1,300萬元放盤，最終以1,280萬元獲承接，呎價16,537元。而新買家為同區分支家庭，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即承接單位收租。

持貨四年帳蝕逾六球

翻查資料，原業主於2021年以約1,881.3萬元購入單位，持貨約4年，是次易手賬面蝕601萬元離場，單位期內貶值32%。