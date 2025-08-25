投資客斥1280萬購星凱．堤岸三房 上手持貨四年 樓價蝕走32%
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市連年下跌，有部分用家趁低入市。火炭星凱．堤岸一伙三房單位，最新1,280萬元成交，呎價16,537元。原業主於四年前買入單位，帳蝕約601.3萬元或約32%離場。
中原地產分區營業經理張曼筠表示，上述成交單位為星凱．堤岸2座中層F室，實用面積774平方呎，屬三房連套房及儲物房間隔。據悉，業主開價約1,300萬元放盤，最終以1,280萬元獲承接，呎價16,537元。而新買家為同區分支家庭，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即承接單位收租。
持貨四年帳蝕逾六球
翻查資料，原業主於2021年以約1,881.3萬元購入單位，持貨約4年，是次易手賬面蝕601萬元離場，單位期內貶值32%。
CCL報137.9點 兩周一升一跌 分析：微升趨勢不變、但升幅較慢尋歡勝地重建！恒地香檳大廈B座申建單幢式酒店 提供159間客房星星地產觀塘偉業街重建地盤棄安老院 擬申建純酒店涉984間客房7月新盤撻訂183宗按月升7% 錦上路柏瓏撻111伙「完勝」其他新盤專業人士2138萬購荃灣海之戀千呎海景戶 上手買入8年、蝕68萬鷹君羅嘉瑞再幫襯「行家」 3781萬連掃3伙黃竹坑滶晨II兩房