淺水灣道72號「巨無霸」屋重推　意向價9億　較3年前估值劈價六成

豪宅市場成交持續，部分業主加快放售步伐。淺水灣道72號「巨無霸」獨立屋重新推出放售，意向價約9億元，呎價48,067元；較2022年高峰期時的22億元估值，大幅低出約六成。據悉，物業由第一集團持有，其於2014年購入項目地盤，現帳面升值5.5億元或1.6倍。



仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，上述物業為淺水灣道72號獨立屋，為一座6層高大宅，共設5個大廳、11間房間。當中4間為套房設計，以及有家庭影院、健身室及卡拉OK房等多個娛樂空間，實用面積達18,274平方呎。目前全屋已進行基本裝修，內部空間大量採用石材元素，並配以大型玻璃窗，引入自然光，配合其遼闊淺水灣海景。

物業現以公開要約方式放售，意向價9億元，折合呎價約48,067元。

低3年前22億估值接近六成

資料顯示，物業於2018年首度以意向價18億元推出放售。其後2022年時再次放售，當時市值高達22億元。可見業主最新意向價已較3年前估值低出13億元，期内貶值近六成。

第一集團2014年以3.5億元買入重建

據悉，物業由第一集團持有。其於2014年以3.5億元購入物業前身地盤後進行重建，並於2018年上載樓書，惟其後一直未獲承接。最新意向價較11年前買入價高出5.5億元，帳面升值1.6倍。