錦豐園兩房不足一日獲內地生擲16.8萬承租 呎租41元創荃景圍新高
撰文：黃祐樺
暑假臨近尾聲，租賃市場仍然熱鬧。荃灣錦豐園有兩房戶放租不足一日，即獲內地學生以年繳方式一炮過擲16.8萬元承租，平均呎租約41元，創屋苑及荃景圍新高。
美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次租賃成交為荃灣錦豐園1座中層H室，實用面積為340平方呎，屬兩房間隔，有企理裝修。單位最初由業主自住，由於已換大單位故將單位放租。
呎租41元創屋苑及荃景圍新高
最終放盤不足一日即獲內地學生以年繳16.8萬元承租，平均月租1.4萬元，呎租約41元，創屋苑及荃景圍新高。
至於，原業主於2022年以約475萬元購入單位，以是次租值計，租賃回報約3.5厘。鍾家豪續指，暑假臨近尾聲，荃景圍租盤已不足15個。
