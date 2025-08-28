「樂壇天后」陳慧琳父親4380萬沽大坑豪園 持貨30年升值3.38倍
撰文：黃祐樺
出版：更新：
豪宅市場有名人沽貨個案。「樂壇天后」陳慧琳父親陳崇偉新近以4380萬元，沽出大坑豪宅豪園四房單位，持貨30年轉手單位升值3.38倍。
據資料顯示，是次成交為大坑嘉寧徑豪園中高層15室，實用面積2,560平方呎，屬四房間隔，最新以4,380萬元沽出，成交呎價17,109元。參考同類成交單位為鄰座22室，實用面積相同，於2025年4月以4,600萬元沽出。
1995年買入價1000萬
至於原業主為「樂壇天后」陳慧琳父親陳崇偉，在1995年以1,000萬元購入，持貨至今30年是次轉手帳面大賺3,380萬元，單位期內升值3.38倍。
陳慧琳父親陳崇偉或相關人士，過往不時低調投資磗頭，如在2019年斥資約,6800萬元買入的尖沙咀加連威老道雙號A及B地舖，面積約1,400平方呎。此外，陳慧琳或與相關人士亦在2011年，以4,900萬元購入荃灣眾安街單號地舖，面積約1,200平方呎。
