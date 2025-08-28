投資客曾遇業主反價、恐失機會 無睇樓斥358萬購邁亞美海灣兩房
撰文：李煥好
出版：更新：
近期樓市氣氛轉旺，部分買家加快入市步伐。屯門邁亞美海灣一伙兩房單位獲投資者垂青，由於單位租約未完，無法安排實地睇樓。該投資者於「不睇樓」的情況下，斥358萬元連租約購入單位，呎價8,995元，現享3.5厘租金回報。原業主持貨近16年，帳面大幅獲利238萬元，單位期內升值近兩倍。
祥益地產區域董事邱家邦表示，上述成交單位為邁亞密海灣1座高層H室，實用面積398平方呎，屬兩房一廳間隔。據了解，買家目標明確，專門尋找350萬元左右的單位，並鎖定碼頭區私樓。
曾遭業主反價 果斷358萬連租約購入
由於單位連同租約出售，未能安排實地視察。但該買家早前曾遭遇業主反價的經歷，為免再次錯失機會，今次決定不再猶豫。買家僅參考單位的影片介紹，認為價格符合預算，遂決定以358萬元購入作收租用途，呎價8,995元。代理補充，該單位現時租金約為1.05萬元，租金回報率達3.5厘。
持貨16年帳賺238萬
翻查資料，原業主於2009年以約120萬購入單位，是次轉手帳面獲利高達238萬元，單位升值近兩倍。
