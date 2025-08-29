債仔低價轉讓九龍站豪宅當還錢　内地客債主8個月升三成先夠回本

二手市場錄得特殊短炒個案。九龍站天璽一伙四房單位最新以5,250萬元沽出，呎價38,126元。據悉，原業主為一名内地客，其於去年借錢4,500萬元人民幣（約4,900萬元港幣）予單位的上一手業主後，上手業主因無法償還而將單位以低價4,000萬元轉讓予内地客，以抵消債務。



最終内地客持有單位8個月後，隨即再將單位以5,250萬元轉手，帳面獲利成功1,250萬元，賺幅超過三成。



市場消息表示，該單位為天璽月鑽璽高層A室，實用面積1,377平方呎，屬四房間隔，外望海景。單位於年初叫價5,400萬元放盤，近日獲新買家洽購，最終議價後以5,250萬元易手，折合呎價38,126元。

私人借款予上手業主後、作抵押品收回單位

據悉，原業主為內地客，其於去年中以私人借貸形式借錢予上手，亦即為第一手業主，當時借出約4,500萬元人民幣（約4,900萬元港幣）。但之後估計上手業主因無力償還，所以於今年1月將是次單位以4,000萬港元内部轉讓予原業主以抵消債務。

而目前單位銀行估價約為5,191萬元，反映年初時的内部轉讓價其實較市價低出1,191萬元或22%。

收樓8個月帳面獲利1250萬或升31%

而該名内地客於年初收樓後亦隨即將單位放售，最終持貨約8個月轉手，帳面成功獲利1,250萬元，期内賺幅高達31%。

最初借出貸款4900萬港元、接收單位時繳付印花稅170萬

值得留意的是，若以當初借出的4,500萬元人民幣（約4,900萬元港幣）借款計算，是次沽出抵押物業，扣除轉讓時約170萬元的印花稅後，實際賺幅約180萬元。