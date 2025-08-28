老牌家族2.3億購Shouson Peak洋房　上手帳蝕5800萬、樓價瀉兩成

二手市場疲軟，超級豪宅亦難逃蝕讓。港島南區豪宅Shouson Peak一幢洋房新近以2.3億元成交，呎價約64,845元，新買家為老牌家族永傑集團的家族成員陳文傑。而上手持貨近7年，帳蝕約5,800萬元或約20.1%。若計入使費，料實蝕約7253.2萬元或約25.2%。



市場消息指，上述成交為Shouson Peak一幢單數號洋房，實用面積3,547平方呎，屬四房四套間隔，連1,246平方呎花園及750平方呎平台。業主原叫價3.5億元放盤，多次議價後至本月中以2.3億元成交，呎價約64,845元。而新買家登記姓名為陳文傑（CHAN MAN KIT MARK），與本地老牌家族永傑集團家族成員同名，料屬同一人。

7年樓價貶值兩成 實蝕約7253.2萬

翻查資料，原業主於2018年斥約2.88億元一手購入單位，當時呎價約81,174元。業主持貨近7年，現轉手帳蝕約5,800萬元，樓價期內貶值約20.1%。若計及稅款及佣金等使費，料實蝕約7253.2萬元，蝕幅擴大至約25.2%。

最新成交為Shouson Peak一幢單數號洋房，實用面積3,547平方呎，屬四房四套間隔，連1,246平方呎花園及750平方呎平台。（網上圖片）

陳奕迅曾斥逾2.3億購入同屋苑洋房

壽臣山SHOUSON PEAK向來為名人聚居地，如前地監局主席陳韻雲、歌手陳奕迅等也是業主。其中，陳奕迅的妻子徐濠縈在2013年12月以逾2.3億元購入SHOUSON PEAK的19D號洋房。