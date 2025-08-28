沙田帝堡城三房套939萬沽 上手持貨6年 樓價蒸發逾一成走｜多圖
撰文：李煥好
出版：更新：
近年二手樓市續跌，部分高價入市的業主難逃蝕讓。沙田帝堡城一伙三房套單位最新以939萬元沽出，呎價10,756元。原業主買入近6年，帳蝕約116萬元或約11%。
中原地產分區營業經理侯惠良表示，上述成交單位為帝堡城8座低層F室，實用面積873平方呎，屬三房連套房間隔。代理透露，單位叫價約950萬元，而新買家為用家，見區內生活配套齊全，單位間隔合用，決定購入上址自住。雙方議價後以939萬元易手，呎價10,756元。
↓↓帝堡城8座低層F室↓↓
高估價最多約10.5%
據銀行網上物業估值，中銀對該單位估價為850萬元，而恒生估價為899萬元，即該單位最新成交價較估價賣貴約4.5%至10.5%。
樓價6年貶逾一成
翻查資料，原業主於2019年以約1,055萬元購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面蝕約116萬元離場，期內貶值約11%。
