荔枝角碧海藍天685萬沽　上手持貨近6年　樓價蝕走115萬！

本港住宅樓價指數連升4個月，但早年高價買入的業主仍難逃蝕讓。荔枝角碧海藍天一伙兩房單位，最新以685萬元沽出，呎價13,866元。原業主於六年前買入單位，帳蝕115萬元或14%離場。



中原地產高級區域經理許永生表示， 上述成交單位為碧海藍天5座低層G室，實用面積494平方呎，採兩房一廁間隔。單位座向西南方，外望街景。據悉，業主原開價700萬元放盤。而新買家為外區客，雙方議價後微減15萬元，以685萬元易手，呎價13,866元。

↓↓碧海藍天5座低層G室↓↓

較同類單位賣平約4.2%

據放盤相片可見，單位狀態新凈，全屋鋪設木地板，惟整體風格陳舊。參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為同座高層G室，於去年8月以715萬元成交，呎價14,386元。即上述單位較同類單位買平30萬元或約4.2%。

上手持貨近六年 帳蝕115萬離場

據悉，原業主於2019年11月以800萬元購入單位，持貨近6年，現沽出單位帳面蝕讓115萬元，樓價期內貶值14%。許永生補充，碧海藍天本月至今暫錄6宗成交，已超上月全月2宗交投量，交投反彈兩倍，本月平均呎價為14,728元。