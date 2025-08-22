CCL報137.9點　兩周一升一跌　分析：微升趨勢不變、但升幅較慢

中原城市領先指數CCL最新報137.90點，按周跌0.53%。分析指，市場大部分平價筍盤已消耗，二手樓市開始出現拉鋸，成交有所放緩，CCL一周升一周跌，反覆微升趨勢不變，但升幅速度較慢。



CCL成功擺脫5月拆息急降的前135到136點低位，近5周處於137到138點水平，短期目標維持今年初139.25點高位，現時相差1.35點或0.98%。雖然近日拆息回升，令H按息重回封頂息率，但憧憬9月減息及施政報告，屆時樓價走勢或會有突破。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，自5月起拆息回落，樓價見底微升，CCL近12周八升四跌，較今年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升2.03%，2025年樓價暫時累升0.19%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升2.23%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.50%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.93%。

8月19日1個月HIBOR創逾3個月高位，H按息升穿封頂息率，美烏歐峰會，22日灣仔堅尼地道33號次輪銷售36伙，聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會上發表講話，23日黃竹坑港島南岸Blue Coast II價單發售134伙，對本地二手樓價的影響將於2025年9月中旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周跌0.39%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報140.04點，按周跌0.39%。CCL(中小型單位)報138.38點，按周跌0.50%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣一周升一周跌，走勢反覆向上微升。CCL(大型單位)報135.37點，按周跌0.65%，連跌4周共2.27%。

四區兩升兩跌、走勢反覆

四區樓價，港九市區跌，新界兩區升，走勢反覆。港島CCL_Mass報137.53點，按周跌2.40%，指數近3周上下波幅較大。九龍CCL_Mass報137.15點，按周跌0.79%，連跌3周共1.66%。

新界東CCL_Mass報154.31點，按周升1.06%，指數創2024年7月中後的57周新高。新界西CCL_Mass報128.39點，按周升1.26%，連升2周共2.61%，指數創2024年12月底後的34周新高。