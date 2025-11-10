鄧成波家族觀塘駱駝漆大廈淪銀主舖　意向價9500萬

原由舖王鄧成波家族持有觀塘駱駝漆中心全幢，以及開源道60至62道駱駝漆大廈一籃子地舖，在2024年8月被接管淪為銀主盤，當中個別地舖新近推出市場放售，意向價約9,500萬元。



中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次放售項目位於觀塘開源道62號駱駝漆大廈一籃子地舖物業，包括第一座地下B1至B3號以及第二座地下D1至D2號，總面積約11,624平方呎，樓底約4.7米高。物業中部份以交吉形式放售，部份連租約出售，現有租戶為知名運動品牌，租金收入穩定。

觀塘開源道62號駱駝漆大廈一籃子地舖。

唐氏指出，該組合為區內罕有大型相連地舖，橫跨五個門面，門闊達約168呎，總面積近12,000平方呎，適合各類零售或餐飲品牌進駐，是同區罕見的大面積巨舖，可作自用或投資。

近年一帶更有「觀塘波鞋街」之稱，聚集多家知名運動品牌開倉店，包括 Nike、Puma、Adidas 及 Free Running 等，形成極具人氣的品牌開倉集中地，消費氣氛濃厚，店舖承租率長期高企。

駱駝漆大廈。