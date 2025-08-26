投資者1.08億收購油麻地全幢舊樓 擬營運學生宿舍 平叫價一半
撰文：李明珠
改裝學生宿舍具有市場潛力，部分投資者物色合適大廈。油麻地新填地街甘霖大廈全幢最新以1.08億元易手，呎價4,644元。據悉，物業由數位老牌業主持有多年作收租，2年前曾將物業叫價2.3億元推售，最新成交價較2年前大減1.22億元或超過5成。
市場消息表示，上述物業為油麻地新填地街98至104號甘霖大廈全幢，大廈樓高17層，總樓面面積約23,254 平方呎。當中地下連閣樓至3樓為商舖，並設有獨立入口及專用升降機，其餘4樓至15樓則為住宅，每層一梯兩伙，合共提供24伙單位。
本地投資者1.08億購入、有意改裝作學生宿舍自行營運
據了解，原業主近年已就大廈進行大型翻新工程，包括修葺大廈外牆、更換升降機及提升消防設備等，質素不俗。
而新買家為本地投資者，因有見近期學生宿舍市場需求強勁，故有意將大廈再進行改裝並自行營運學生宿舍作收租之用。最終近日以1.08億元購入全幢，折合呎價約4,644元。
較2年前叫價大減53%
大廈早於1980年落成，樓齡高達40年，一直由數位老牌業主持有多年作收租，其於2年前曾將大廈推出放售，當時叫價約2.3億元。最新以1.08億元成交，即較兩年前叫價大減1.22億元或53%。
