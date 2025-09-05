上水中心見血！投資者400萬買兩房 單位7年貶值26%、上手輸140萬
撰文：李煥好

隨著市場憧憬聯儲局減息，部分投資者加快入市步伐。位於上水的上水中心有兩房單位最新有投資者以400萬元連租約買入，呎價12,121元。上手持貨約7年，帳面虧損約139.8萬元，樓價貶值25.9%。
中原地產副區域營業經理賴作智表示，涉及單位為上水中心3座中層C室，實用面積330平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位連租約叫價約400萬元，日前零議價沽出，呎價12,121元。
收租客零議價入市 成交屬估價範圍
而新買家為區內客，見單位位置方便，間隔合用，睇樓後並未議價，即決定以購入單位收租，以單位月租1.25萬元計，料租金回報為3.75厘。另據銀行網上物業估價，恒生估價為387萬元，而中銀估價為401萬元，即該單位於銀行估價範圍內成交。
業主持貨7年 蝕近140萬沽貨
翻查資料，原業主於2018年以539.8萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面蝕約139.8萬元離場，單位期內貶值25.9%。
