大埔新盤首現銀主盤！開放式250萬推拍　破產業主兩年恐蝕4成

銀主盤數量持續高企，有入伙新盤出現首宗銀主盤個案。大埔新盤Silicon Hill一伙開放式戶，最新開價250萬元推拍，呎價約11,261元。原業主於2022年一手買入單位，其後被銀主沒收單位，現開價較買入價低出180萬元，樓價大幅貶值超過4成。據悉，單位為屋苑的首個銀主盤。

忠誠拍賣表示，該單位為Silicon Hill第1期翠景閣1座低層A3室，實用面積222平方呎，開放式間隔。單位為銀主盤，銀主最新開價250萬元推出拍賣，折合呎價約11,261元。此單位亦為屋苑的首宗銀主個案。

單位戶型圖，實用面積222平方呎，開放式間隔。

單位樓齡狀態簇新、低同類二手造價2成

代理指，單位曾有住戶入住，裝修維持發展商原裝。由於屋苑樓齡僅約2年，因此單位狀態簇新。屋苑對上一宗同類成交於今年6月促成，一伙217平方呎開放式以316萬元沽出，可見是次單位雖面積較大，但開價仍較其低出超過兩成

三年間樓價貶值逾4成

原業主於2022年以約430.21萬元一手買入單位，近期正式宣告破產，單位遭銀主沒收。單位現開價較當時買入價低出180萬元，樓價於3年間大幅貶值約42%。

