何文田單幢盤瑧樺納米樓 斷供淪銀主盤 「2字頭」腰斬價推拍
撰文：李明珠
出版：更新：
市況好轉，部分銀主加快減價推售持有的物業去貨。何文田單幢盤瑧樺一伙開放式單位開價268萬元推拍，呎價約13,202元。現開拍價較買入價帳面低出253.4萬元，樓價貶值接近一半。
該單位為瑧樺低層B3室，實用面積203平方呎，屬開放式間隔。圖片可見，單位保留了發展商提供的裝修，狀態新淨，整體開則方正，客廳外連露台。單位最新開價268萬元，折合呎價約13,202元。
低估價23%、遠低於屋苑其他單位二手造價
代理指，單位目前銀行估值為350萬元，即開拍價較估價低出約23%。參考屋苑過往開放式戶型二手成交，成交價由400萬元至500萬元不等，可見是次單位開價首度跌穿400萬元關口，亦遠低於屋苑其他單位造價。
斷供淪銀主盤、樓價貶值近一半
據悉，原業主於2019年5月以521.4萬元一手買入單位，其後因斷供而被銀主收樓，並於近日首次公開推出拍賣場沽貨。現開拍價較買入價帳面低出253.4萬元，樓價貶值48.6%。
