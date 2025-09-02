何文田單幢盤瑧樺納米樓　斷供淪銀主盤　「2字頭」腰斬價推拍

市況好轉，部分銀主加快減價推售持有的物業去貨。何文田單幢盤瑧樺一伙開放式單位開價268萬元推拍，呎價約13,202元。現開拍價較買入價帳面低出253.4萬元，樓價貶值接近一半。



該單位為瑧樺低層B3室，實用面積203平方呎，屬開放式間隔。圖片可見，單位保留了發展商提供的裝修，狀態新淨，整體開則方正，客廳外連露台。單位最新開價268萬元，折合呎價約13,202元。

↓↓瑧樺低層B3室↓↓

低估價23%、遠低於屋苑其他單位二手造價

代理指，單位目前銀行估值為350萬元，即開拍價較估價低出約23%。參考屋苑過往開放式戶型二手成交，成交價由400萬元至500萬元不等，可見是次單位開價首度跌穿400萬元關口，亦遠低於屋苑其他單位造價。

斷供淪銀主盤、樓價貶值近一半

據悉，原業主於2019年5月以521.4萬元一手買入單位，其後因斷供而被銀主收樓，並於近日首次公開推出拍賣場沽貨。現開拍價較買入價帳面低出253.4萬元，樓價貶值48.6%。