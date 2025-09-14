美聯：8月份私樓平均呎租創歷史新高　康怡大升2.8%冠絕十大屋苑

本港住宅租金走勢向上。據美聯「租金走勢圖」統計，8月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.77元，按月上升約0.57%，續創歷史新高。



若以十大屋苑計算，八月份有6個屋苑平均呎租按月上升。當中康怡花園8月平均實用呎租按月升約2.8%，升幅為十大屋苑之中最大。其次是映灣園，呎租按月亦升約2%。黃埔花園、海怡半島、嘉湖山莊、沙田第一城則錄介乎約0.4%至約1.5%的按月升幅。



康怡花園8月平均實用呎租按月升約2.8%，升幅為十大屋苑之中最大。（美聯數據）

傳統租務旺季帶動 個別鐵路屋苑呎租表現突出

美聯物業分析師岑頌謙表示，第三季正值傳統租務旺季，令到八月份十大屋苑中有6個屋苑呎租按月上揚，而同樣受租客歡迎的鐵路沿線屋苑的呎租亦有好表現，當中個別鐵路沿線屋苑平均呎租按月升幅表現突出。

港島線富澤花園與縉城峰呎租升9%或以上

如位處港島的炮台山站富澤花園與西營盤站縉城峰，8月平均呎租分別升約9.7%及約9%，而堅尼地城站泓都亦升約6.3%。

至於屬於屯馬線的柯士甸站THE AUSTIN、烏溪沙站銀湖天峰與朗屏站朗屏8號平均呎租亦分別升約8%、約7.8%及約4.7%，位處東鐵線上水站的上水中心呎租則升約6.5%。

八月份炮台山站富澤花園平均呎租升約9.7%。（資料圖片）

8月份部份鐵路盤平均實用呎租按月升幅較大的屋苑。（美聯數據）

岑頌謙續稱，在特區政府積極吸納人才的推動下，相信本港住宅租務市場將持續活躍，租金有力進一步向上，尤其是擁有交通網絡優勢和完善生活配套設施的鐵路沿線屋苑。