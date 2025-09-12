接炒家貨再炒高　地產代理350萬沽啟岸納米樓　收樓僅11日賺40萬

近月二手住宅市場有輕微回暖情況，早前趁低位撈貨的投資者成功短炒獲利。消息指，中原一位地產代理，近日成功短炒紅磡啟岸一伙面積不足200呎的納米樓，收樓短短11日隨即提價40萬元沽出，帳面賺近13%。由於單位樓價不足400萬元，因此僅需繳付印花稅約100元，而計及交易成本等使費，相信實賺金額超過30萬元。



上述短炒個案為紅磡啟岸高層D5室，實用面積197方呎，屬開放式間隔，最新以350萬元沽出，成交呎價約17,766元。

8月初買入價310萬

單位原業主為中原西半山高級分區營業董事高鵬，在8月4日以310萬元買入該單位，呎價15,736元，直至9月1日才收樓。該代理收樓後短短11日，成功將單位轉售，帳面獲利40萬元或約12.9%。

↓↓啟岸高層D5室景觀↓↓

外望城市景。（代理提供）

2019年一手成交價436.82萬 今年3月插至300萬

值得留意，上述單位最早於2019年由發展商沽出，成交價高達436.82萬元，呎價高達22,173元。不過該單位在2025年3月大蝕讓，竟然300萬元沽出予一位投資者，帳面狂蝕31.3%或136.82萬元。

8月初微升至310萬 由中原地產代理接貨

但當時接貨的投資者卻在2025年8月份，即持貨5個月後以310萬元沽貨，接手買家為中原西半山高級分區營業董事高鵬，單位帳面僅升值10萬元或3%，惟實賺僅4萬元。最終單位落入該名代理手中，再炒高40萬元。

啟岸（資料圖片）