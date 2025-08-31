代理遊說業主短炒 378萬沽連租約筲箕灣兩房 兩個月即賺38萬
撰文：李明珠
出版：更新：
市況回暖，部分業主成功短炒獲利。筲箕灣廣場一伙兩房單位最新以378萬元連租約沽出，呎價10,988元。原業主於今年6月才收樓，現持貨僅2個月帳面獲利38萬元，單位升值11%。
中原地產副分區營業經理冼子明表示，該單位為筲箕灣廣場麗文苑低層H室，實用面積344平方呎，兩房間隔。據悉，原業主今年6月收樓後本身有意將單位作長綫收租，放租幾日後隨即以月租15,000元租出。其後因負責交易的代理見單位有升值潛力，於是決定遊說業主放售單位。
最終其成功説服業主叫價398萬元放盤，並於近日吸引到一名外區收租客洽詢，最終單位以378萬元連租約易手，折合呎價10,988元。
↓↓筲箕灣廣場麗文苑低層H室↓↓
+1
買入2個月帳面快賺38萬
代理指，單位目前月租為15,000元，按最新成交價計算，租金回報高達4.7厘。
原業主於今年6月以340萬元買入單位，持貨僅2個月便成功易手，帳面快速獲利38萬元，單位期内升值11.2%。
老牌家族2.3億購Shouson Peak洋房 上手帳蝕5800萬、樓價瀉兩成「樂壇天后」陳慧琳父親4380萬沽大坑豪園 持貨30年升值3.38倍投資客曾遇業主反價、恐失機會 無睇樓斥358萬購邁亞美海灣兩房沙田帝堡城三房套939萬沽 上手持貨6年 樓價蒸發逾一成走｜多圖上手慘蝕四球 炒家睇中執雞「蝕讓之城」三房 3個月快賺73萬！舒適堡陸毅強1.25億沽跑馬地禮頓山豪宅 較2年前叫價大劈1.65億