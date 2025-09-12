信置上月10.89億奪屯門海珠路住宅地　較次標高出56%

上月信置（0083）以10.89億元奪得屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，每呎樓面地價3,860元，高過市場上限37.8%。



地政總署公佈其餘7份標書的出價，介乎4.805億至6.98億元，每呎樓面地價僅約1,703元至2,474元。意味信置中標價較次標6.98億元大幅高出56%。此外，綜合早前市場估值，該地皮價值約4.2億至7.9億元，每平方呎樓面估值約1,500至2,800元。



上月該地皮截收8份標書。入標財團包括嘉華（0173）、信置（0083）、中國海外（0688）、長實（1113）、保利置業（0119）、會德豐地產等。至於大型發展商新地（0016）則未有入標。

地皮估值4.2億至7.9億、每呎料1500至2800元

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，鄰近輕鐵豐景園站及巴士友愛(南)總站。地盤面積47,018平方呎，可建總面積約涉及282,108平方呎。早前市場估值約4.2億至7.9億元，每平方呎樓面估值約1,500至2,800元。

擬建約26層高住宅 預計最遲於2031年落成

根據規劃文件顯示，該地皮被指定作非工業 (不包括倉庫、酒店及加油站) 用途，未來會擬建約26層高的住宅物業，亦在二層的地庫停車場上，於其平台層興建公共交通總站、政府機構或其他社區設施。住宅預計提供525伙，並可容納1,418人，預計會於2030或2031年落成。

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地。（地政總署資料）

