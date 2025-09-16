同屋苑業主細換大　930萬連租約買珀麗灣三房　先收3厘租再等自用

不少買家趕減息前趁低吸納。馬灣珀麗灣一伙三房最新以925萬元連租約沽出，呎價11,051元。原業主於2010年買入單位，帳面獲利385萬元，單位升值超過7成。



中原地產資深分區營業經理溫詩雁表示，該單位為珀麗灣23座高層C室，實用面積837平方呎，三房套連多用途房間隔。原業主最初叫價930萬元連租約放盤，新租戶剛於8月起租一年。而新買家為同屋苑業主，因有感自身的細單位不敷應用，故決定換樓。加上見近期市旺及配合美國減息，樓價大機會反彈上升，因此加快議價以925萬元承接，待租約届滿時收回自用，折合呎價11051元。

新買家即享3.2厘租金回報

代理指，單位價錢屬同類放盤中最平。另外，單位目前月租2.5萬元，即料新買家可享3.2厘租金回報。

原業主於2010年10月以540萬元買入單位，持貨約15年，是次沽貨帳面獲利385萬元，單位升值71%。