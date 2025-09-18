「玩具大王」蔡志明姪3100萬沽鹿茵山莊相連戶及車位　帳蝕119萬

市場氣氛好轉，市場再有名人趁機沽貨。「玩具大王」蔡志明姪兒蔡加頌及相關人士持有的大埔鹿茵山莊相連戶，最新以約3,100萬元連車位沽出，呎價約13,596元。據悉，蔡加頌及相關人士於2020年合共斥約3,219萬元購入上述相連單位與兩個車位，現沽貨帳面蝕讓約119萬元或約3.7%。



市場消息指，涉及物業為鹿茵山莊1座高層A及B室，兩伙單位現已打通為五房相連戶型，實用面積共2,280平方呎。

據悉，原業主為「玩具大王」蔡志明的姪兒蔡加頌及其太太，原叫價3,688萬元放盤，新近減價至約3,100萬元連同兩個車位成交，呎價約13,596元。

持貨五年帳蝕119萬

翻查資料，蔡加頌於2020年先斥1,550萬元購入A室，其後他太太於同年年中再斥1,450萬元購入B室，連同兩個車位共斥資約3,219萬元。二人持貨5年，帳面虧損約119萬元或約3.7%離場。