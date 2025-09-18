「玩具大王」蔡志明姪3100萬沽鹿茵山莊相連戶及車位 帳蝕119萬
撰文：李煥好
出版：更新：
市場氣氛好轉，市場再有名人趁機沽貨。「玩具大王」蔡志明姪兒蔡加頌及相關人士持有的大埔鹿茵山莊相連戶，最新以約3,100萬元連車位沽出，呎價約13,596元。據悉，蔡加頌及相關人士於2020年合共斥約3,219萬元購入上述相連單位與兩個車位，現沽貨帳面蝕讓約119萬元或約3.7%。
市場消息指，涉及物業為鹿茵山莊1座高層A及B室，兩伙單位現已打通為五房相連戶型，實用面積共2,280平方呎。
據悉，原業主為「玩具大王」蔡志明的姪兒蔡加頌及其太太，原叫價3,688萬元放盤，新近減價至約3,100萬元連同兩個車位成交，呎價約13,596元。
持貨五年帳蝕119萬
翻查資料，蔡加頌於2020年先斥1,550萬元購入A室，其後他太太於同年年中再斥1,450萬元購入B室，連同兩個車位共斥資約3,219萬元。二人持貨5年，帳面虧損約119萬元或約3.7%離場。
施政報告｜恒地歡迎新思維推動市區重建 北都是香港發展重要引擎西半山天御第一期上樓書 三複式空中別墅11200呎、内置迴旋樓梯油塘朗譽111伙大劈價！一房入場價377.8萬起 最高減價近三成施政報告2025｜利嘉閣廖偉強：報告聚焦長遠規劃 料樓市溫和復甦施政報告2025｜樂風集團：期望政府擴大住宅投資額上限以配合需求