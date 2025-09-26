綠表客295萬買山麗苑企理兩房　居屋業主持貨3年帳賺61萬｜多圖

二手市場成交淡靜，雖以蝕讓成交為主，但新居屋仍錄獲利離場個案。當中粉嶺山麗苑有兩房業主持貨3年，新近獲綠表買家以未補地價295萬元買入，單位3年升值26%。



中原地產分行高級分行經理麥偉成表示，是次成交為粉嶺居屋山麗苑A座中層14室，實用面積447平方呎，屬兩房間隔，據單位放盤圖片所見，內櫳企理，有新淨裝修，全屋以淺色設計。

3個月累減15萬

據知，單位在今年6月以310萬元叫價放盤，終以綠表價295萬元沽出，呎價6,600元。換言之，單位放盤3個月累減15萬元易手。至於，新買家為上車客，見單位價錢合理及單位間隔合用，即購入單位自住。

↓↓山麗苑A座中層14室↓↓

+ 1

持貨3年帳賺61萬

據知，原業主則於2022年以234萬元購入上址，持貨約3年，現轉手帳面獲利61萬元，單位期內升值26%。

麥偉成表示，現時山麗苑放盤約70個，分別為實用面積283至292平方呎的開放式戶、384至448平方呎的兩房戶，當中最平一伙入場價為138萬元。