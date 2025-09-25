明星屋苑價崩　新香港人2100萬購傲瀧靚裝四房　創屋苑同類最平

有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧，新近再錄蝕讓個案，屋苑一伙四房戶新近以2,100萬售出，成交價創屋苑同戶型新低，呎價約11,432元。而原業主早於七年前買入，現帳蝕1,124萬元或約34.9%。



利嘉閣地產首席聯席董事歐柏倫表示，上述成交單位為傲瀧16座中層A室，實用面積約1,837平方呎，採四房雙套連工人套房間隔，望山景。

新香港人由租轉買

代理透露，新買家為「新香港人」，計劃由租轉買。該買家睇樓後，心儀屋苑環境舒適宜居，加上單位間隔合用，因此決定自己做業主，而落實洽購。雙方議價後，單位最終以2,100萬元售出，成交價創屋苑同戶型新低，呎價約11,432元。

從放盤相片可見，單位空間寬敞，室內裝修雅緻，並設有闊落露臺，外望翠綠山景。

↓↓傲瀧16座中層A室↓↓

上手持貨七年 帳面仍輸1124萬

據悉，原業主於2018年以約3,224萬元一手買入，持貨七年，現轉手帳蝕1,124萬元離場，樓價期內蒸發約34.9%。

最勁一宗勁輸49%

如連同是次成交，傲瀧年初至今最少錄19宗二手蝕讓個案，蝕幅由12%至49%不等。最勁一宗為第3座低層E室，屬三房戶，實用面積968平方呎，於今年4月以1,000萬元沽出，原業主持貨7年帳蝕49%，樓價近乎腰斬。

翻查資料指，已屆現樓的傲瀧，發展商一手出售期間，吸引不少明星藝人斥資買入，其中袁偉豪及張寶兒夫婦、商台DJ少爺占、歌手關智斌、TVB視帝王浩信及周柏豪等均是傲瀧業主。