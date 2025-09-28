清水灣翠巒小築2450萬沽、貶值25%　兩大原因導致屋苑首錄蝕讓

豪宅沽售壓力仍在，西貢區豪宅市場再錄大幅蝕讓成交。位處西貢清水灣打鼓嶺的別墅群翠巒小築，一幢單號別墅以2,450萬元售出，呎價14,480元。原業主持貨近十年，帳面仍然大幅虧損830萬元，成為屋苑罕有蝕讓成交，樓價期內貶值逾25%。



世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，是次成交涉及翠巒小築一幢單號別墅，實用面積1,692平方呎，屬四房一套連工人房間隔，並連約800平方呎花園，外望清幽翠綠山景。據悉，物業新近以2,450萬元成交，呎價14,480元。

四年前同面積別墅2850萬沽

翻查紀錄，翠巒小築上一次同面積別墅成交已追溯至2021年8月，當時一幢雙號別墅以2,850萬元成交，呎價約16,844元。換言之，屋苑同類型物業四年間累跌400萬元，跌幅約14%。

翠巒小築同類型物業四年間累跌400萬元，跌幅約14%。（資料圖片）

樓齡舊兼「下行則」削弱承接力

代理解釋指，雖然近期大市有回升跡象，但別墅物業的承接力仍不及屋苑式單位。加上上述物業樓齡較舊，並採用「下行則」設計——即由大門進入後先經客廳，再往下依次為飯廳及睡房，最後通向花園。由於此戶型格局有別於市場普遍接受的別墅「上行則」設計，部分買家未必偏好，因此潛在買家相對有限，變相削弱承接力，令業主最終需低價沽出。

上手持貨十年 樓價跌逾四分一

資料顯示，原業主於2015年10月購入上址，當時作價3,280萬元，持貨十年至今沽售，帳面大幅蝕讓830萬元離場，單位期內顯著跌價逾25%。值得留意的是，若把今次個案計算在內，屋苑近17年來錄得約11宗二手交易，而此次相信是該屋苑期內首宗蝕讓交易。