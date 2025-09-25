居屋王逆市大賺！凱樂苑一房綠表價428萬 呎價1.1萬貴過嘉湖山莊
樓市回落，但二手居屋抗跌力不俗。長沙灣居屋王凱樂苑有一伙低層一房戶最新以未補地價428萬元沽出，呎價10,946元，呎價貴過藍籌屋苑嘉湖山莊三房。原業主一手買入持貨6年，帳面大賺171萬離場，升值近7成。
利嘉閣地產分行高級聯席董事李啟昌表示，是次成交為凱樂苑A座低層10室，實用面積約391平方呎，屬一房間隔，外望開揚景致。據知，原業主在5月以未補地價450萬元叫價放盤，單位終以428萬元沽出，呎價約10,946元。換言之，單位放盤4個月累減22萬元後易手。
至於新買家為綠表客，計劃買入未補地價的二手居屋自住，因見上述屋苑樓齡較新亦近港鐵站，加上單位間隔合用，遂決定洽購。參考天水圍嘉湖山莊樂湖居一伙高層G室的三房二手成交，單位實用面積約548平方呎，於今年7月以466.6萬元沽出，呎價8,515元，呎價較今次單位低逾2成。
據悉，原業主於2019年以約256.97萬元一手買入單位，持貨至今6年轉手，帳面大賺約171萬元，單位期內升值約67%。李啟昌表示，現時有凱樂苑50個放盤，當中入場價438萬元。
