放租僅一小時！上班族1.47萬速租荃灣映日灣開放式戶　回報4.1厘

本地租務需求持續熾熱。荃灣映日灣一伙開放式單位，最新以每月1.47萬元出租予上班族，呎租達67元。業主早於六年前斥431萬元購入單位，現享4.1厘租金回報。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述租賃單位為映日灣2座高層C室，實用面積219平方呎，屬開放式間隔，望內園泳池。據悉，單位放租僅一小時，便即獲租客以1.47萬元承租，呎租達67元。

上班族斥1.47萬速租單位

而新租客為上班族，鍾情屋苑環境及質素，認為細單位切合自身需要，加上同類型放盤罕有。該租客在得悉單位推出放租後，隨即前往參觀，並當場決定租下。

六年前購入單位 租金回報享4.1厘

翻查資料，業主於2019年8月以431萬元購入單位，以最新租金計，回報率達4.1厘。