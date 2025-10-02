屯門錦暉花園短炒成功！三房戶402萬沽　上手買入三個月炒高32萬

樓價持續回升，部分投資者出動短炒物業獲利。屯門錦暉花園一伙三房單位，最新以402萬元成交，呎價約7,486元。原業主持貨逾三個月，帳賺32萬元離場，樓價期內炒高約8.7%。若計入使費，料實賺約24.3萬元。



美聯物業屯門區域營業董事梁浩文表示，上述成交單位為錦暉花園4座高層D室，實用面積為537平方呎，屬三房間隔。據悉，原業主於六月買入後即放盤，原開價405萬元，其後獲區內用家洽購。

該買家僅議價3萬元，單位終以402萬元沽出，呎價約7,486元。據放盤相片可見，單位空間闊落，附企理裝修，惟地磚輕微發黑。

↓↓錦暉花園4座高層D室↓↓

+ 3

估價範圍內成交

另據網上銀行對該物業進行估價，恒生網上估價為388萬元，而中銀估價為402萬元，即該單位於估價範圍內成交。

三個月短炒 樓價升值約8.7%

翻查資料，原業主今年6月以370萬元購入單位，持貨逾三個月，帳面升值32萬元或約8.7%。若計入佣金等使費，料實賺約24.3萬元。