屯門錦暉花園短炒成功！三房戶402萬沽 上手買入三個月炒高32萬
撰文：李煥好
出版：更新：
樓價持續回升，部分投資者出動短炒物業獲利。屯門錦暉花園一伙三房單位，最新以402萬元成交，呎價約7,486元。原業主持貨逾三個月，帳賺32萬元離場，樓價期內炒高約8.7%。若計入使費，料實賺約24.3萬元。
美聯物業屯門區域營業董事梁浩文表示，上述成交單位為錦暉花園4座高層D室，實用面積為537平方呎，屬三房間隔。據悉，原業主於六月買入後即放盤，原開價405萬元，其後獲區內用家洽購。
該買家僅議價3萬元，單位終以402萬元沽出，呎價約7,486元。據放盤相片可見，單位空間闊落，附企理裝修，惟地磚輕微發黑。
↓↓錦暉花園4座高層D室↓↓
+3
估價範圍內成交
另據網上銀行對該物業進行估價，恒生網上估價為388萬元，而中銀估價為402萬元，即該單位於估價範圍內成交。
三個月短炒 樓價升值約8.7%
翻查資料，原業主今年6月以370萬元購入單位，持貨逾三個月，帳面升值32萬元或約8.7%。若計入佣金等使費，料實賺約24.3萬元。
沙田玖龍山百分百蝕讓 低層三房1150萬蝕沽 11年帳面勁蝕逾兩球Belgravia Place錄首宗二手 兩房615萬沽、1年半扣使費賺31萬美聯：9月份逾3000萬一手豪宅成交量錄近百宗 創今年次高紀錄國慶煙花｜啟德柏蔚森辦國慶煙花派對 全盤累售700伙、套現48億十一黃金周｜apm人流生意料升10% wwwtc mall大搞辦維港煙花派對