戴德梁行料全年整體寫字樓租金下調4%至6%

甲級寫字樓方面，受香港首次公開招股（IPO）增長及股市上升的勢頭帶動，甲級寫字樓第三季淨吸納量及新租賃成交繼續保持活躍，以中區的表現最為亮眼。戴德梁行表示，整體寫字樓租金仍然因待租率高企而受壓，但中區超甲級寫字樓租金初現上升，不過該行調整2025年全年整體寫字樓租金預測至下調4%至6%的幅度。



至於零售市道方面，年初至今零售業銷售貨額跌幅逐步收窄，第三季核心區一線街舖平均空置率亦稍微回落，一線街舖租金按季跌幅溫和。



中區超甲級寫字樓租金表現靠穩

在金融板塊復甦及首次公開招股(IPO)集資帶動下，香港甲級寫字樓需求和租賃動力增強。季內錄得113萬平方呎的新租賃面積，使今年首三季累計共錄得逾337萬平方呎，已高於2024年全年總和。整體租金於第三季按季跌幅收窄至-0.8%，當中中區超甲級寫字樓租金較其他分區表現亮眼，開始止跌回穩並按季輕微回升0.6%。

供應方面，位於銅鑼灣區的港島壹號中心於第三季竣工(約46.3萬平方呎)，但由於季內錄得正40.1萬平方呎的淨吸納面積，為2019年第二季後單季新高，使第三季整體待租率略為下跌至19.2%。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，香港甲級寫字樓市場於第三季延續活躍表現，受惠於金融業回暖及IPO活躍勢頭，帶動來自相關企業以及上下游行業的租賃需求。而中區作為金融機構的首選地段，在本季表現尤為突出，約佔整體新租賃面積三成，新增需求不乏來自對沖基金及財富管理公司，反映高端金融服務業正積極部署擴展策略。

他指出，中區寫字樓的租金跌幅在本季進一步收窄，尤其在8至9月期間已見止跌回穩跡象。當中，中區超甲級寫字樓租金更按季微升0.6%，顯示市場對優質辦公空間的需求正穩步回升，相信市場表現兩極化的趨勢會越見明顯。隨著年內新增供應持續釋放，市場仍面對一定挑戰，然而鑒於頭三季度的租賃氣氛較早前預期為佳，該行調整2025年全年整體寫字樓租金預測至下調4%至6%的幅度。

零售趨穩定、空置率按季下調 租金跌幅進一步收窄

在第三季的首兩個月，香港零售業銷售貨額漸趨穩定，按年錄得2.8%升幅。若單看八月份，零售總額按年增長3.8%，為連續第四個月錄得增長，反映市場逐步走出過往的疲弱階段。隨著股市表現向好，加上政府積極推動旅遊發展，本地消費氣氛漸趨穩定，旅客數字亦維持增長，對整體零售市場情緒起了提振作用。

因而，今年一月至八月期間，本地零售銷售額總計2,451億港元，相比去年同期跌幅收窄至1.9%。在各主要零售類別中，“藥物及化妝品”和“食品、酒類飲品及煙草”繼續錄得溫和增長，按年升3.8%和0.8%。第三季核心區一線街舖平均空置率由上季度的9.7%稍微回落至8.3%水平，當中以銅鑼灣和旺角的租賃活動最為活躍，分別下調至7.9%和5.3%，主要收受惠於旅客人流穩定且租金已調整至理性水平，吸引各類型零售商進駐；季內中環和尖沙咀的空置率則分別輕微上升至10.0%和10.6%。

銅鑼灣。（董素琛攝）

旺角一線街舖租金按季輕微升0.1%

核心區一線街舖租金方面，銅鑼灣、中環和尖沙咀按季跌幅均在1%範圍內，旺角則大致保持平穩，按季輕微升0.1%。有見各核心區街鋪租賃活動不乏承接力，加上業主在議價時更趨向理性和務實，相信租金水平將逐步靠穩，料全年跌幅約-1%至-2%。至於餐飲租金，各區變幅在正負1%內，但整體餐飲租務活動仍相對淡靜，相信短期內餐飲租金仍然有議價空間。

蕭亮輝表示，自通關以來，市場上接連錄得零售品牌在香港開設首店的租賃活動。2025年首第三季期間，該行錄得至少91個非本地品牌在來港開設首店的個案，當中以餐飲類別佔比最高，其次為時裝及運動優閑類別。值得留意的是，當中約六成的零售商選擇把它們在港的首個據點定在四個核心區內。

此外，在這91間首店中，來自亞太地區的品牌佔41%，內地品牌的緊隨其後(39%)，可見香港仍然是內地及國際品牌青睞的熱門據點。若聚焦銅鑼灣，除了啟超道和羅素街這兩條一綫街外，附近的白沙道、恩平道、蘭芳道等一帶近期聚集了不同的新開時裝店、潮牌和烘培店，深受年輕一代和遊客歡迎而為銅鑼灣街區帶來了穩定人流和活力，亦帶動了相關舖位的租賃需求。