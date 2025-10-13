錦上路站柏瓏III暫收1200票　超額近8倍

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III，昨日（12日）正式開始收票。信置執行董事田兆源表示，截至昨日晚上8時，暫收逾1,200張入票，以首批單位138伙計，超額認購近8倍。他續指，約七成入票人士為用家，大部分為年輕客人，其餘為投資者，項目有機會短期內加推單位應市。



柏瓏III上周開價，首張價單，項目首批138伙，折實平均呎價13,938元，入場費466.62萬元，屬一房單位。

參考柏瓏I、II分別在2022年5月首批推出各168伙，當中折實均價分別為17,608元及17,898元，即今批柏瓏III折實均價13,938元，較3年前賣平約兩成。

