錦上路站柏瓏III加價1%加推68伙　暫收逾1500票

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III，加推第2號價單涉68伙，折實平均呎價14,118元，較首批涉138伙的折實平均呎價13,938元，輕微加價約1%。發展商表示，截至今日（13日）晚上8時，累積收票逾1,500票，以已推出的單位206伙計算，超額逾6倍。



2號價單加推單位全數為標準單位，包括1房34伙及2房34伙，扣除最高16%折扣，折實售價485.01萬元至768.51萬元，折實呎價13,320至15,098元。入場單位為5座1樓B5一房單位，實用面積353平方呎，折實價485.1萬元，呎價13,740元。

錦上路柏瓏

柏瓏III上周開價，首張價單，項目首批138伙，折實平均呎價13,938元，入場費466.62萬元，屬一房單位。

參考柏瓏I、II分別在2022年5月首批推出各168伙，當中折實均價分別為17,608元及17,898元，即今批柏瓏III折實均價13,938元，較3年前賣平約兩成。

錦上路柏瓏

錦上路柏瓏