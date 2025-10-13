恒地灣仔新盤woodis加推30伙　折實均價23508元、較首批高出2.7%

恒地（0012）旗下灣仔活道住宅項目「woodis」今日（13日）加推第2號價單，提供30伙，折實平均呎價23,508元，較首張價單的折實平均呎價22,888元，高出約2.7%



新價單包括28伙兩房戶及2伙三房，實用面積由377至598平方呎，價單定價由910.9萬至1,492.7萬元，價單呎價23,608至27,711元，折實價由838.02萬元至1,373.28萬元，折實呎價由21,719至25,494元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，加推30伙折實總值近3億元。項目推出首兩張價單合共80伙，單位定價總值約8.5億元，折實總值約7.8億元。

韓家輝補充，是次加推了全新向跑馬地馬場方向的兩房單位，以及兩房梗廚的大單邊單位，項目將於短期内上載銷售安排，最快本周開售。

恒地活道住宅新盤「woodis」。（黃祐樺攝）

主打兩房單位 佔全盤逾6成半

woodis全盤167伙，戶型涵蓋一至三房，主打兩房及三房，佔全盤逾8成，當中兩房標準單位實用面積則為343至431平方呎，共110伙，佔約66%；三房標準單位實用面積則為598平方呎，共22伙，佔約13%；一房標準單位實用面積為282平方呎，共22伙，佔約13%。

項目另設13伙一至三房特色戶，佔約8%，包括平台特色戶佔7伙，實用面積為244至560平方呎，連51至916平方呎平台。雲頂及天際特色戶佔6伙，實用面積為540至1,016平方呎，連51至734平方呎平台或天台。

另項目設基座商業零售空間，逾4700平方呎，以及住客會所「Club woodis」，會所連園林面積逾3,600平方呎。項目預計關鍵日期為2027年2月28日。

