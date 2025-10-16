炒家樂園？大圍金獅花園一房單位年內短炒兩次　樓價累升約12%

近期樓市氣氛改善，市場再現短期轉手獲利個案。大圍金獅花園一伙一房單位最新以350萬元易手，呎價約12,411元。原業主持貨僅4個月，帳賺30萬元或約9.4%離場。值得留意的是，該單位上一手業主亦為炒家，持貨逾半年，帳面賺約6.2萬元或約2%。計及兩次短炒轉售，單位過去一年樓價累升約12%。



美聯物業助理聯席董事羅航星表示，上述成交單位為金獅花園2期F座中層3室，實用面積282平方呎，屬一房間隔。據悉，單位新近以350萬元沽出，呎價約12,411元。

業主4個月前320萬買入 短炒帳賺30萬

代理透露，原業主透過公司名義，於今年6月斥320萬元購入該單位，持貨僅約4個月便轉手，帳面獲利30萬元，樓價期內升值約9.4%。

對上一位業主同樣短炒賺6.2萬

值得留意，該單位對上一位業主同樣短炒獲利，於去年11月斥313.8萬元買入，該業主持貨逾半年後易手，帳面獲利6.2萬元或約2%。整體而言，該單位於過去一年累積升幅約12%。

至於該單位的一手業主早於1993年入市，當時成交價約100萬元。