近三年成交均見血！一買家416萬接火棒海傲灣平台戶　上手慘蝕38%

二手樓價持續調整，早年高價入市的半新盤，成為蝕讓重災區。油塘「蝕讓之城」海傲灣，一伙平台特色單位新近以416萬元沽出，呎價15,758元。原業主於6年前以667萬元購入單位，現沽貨需帳蝕251萬元，樓價期內貶值38%。



中原地產首席分區營業經理洪金興表示，上述成交單位為海傲灣1A座低層一伙平台特色戶，實用面積264平方呎，採一房間隔，連44平方呎平台。單位座向西南方，可享海景。據悉，原業主最初開價450萬元，其後降價34萬元或8%，以416萬元沽出單位，呎價15,758元。

持貨六年蝕讓離場 單位貶值38%

翻查資料，原業主於2019年6月以667萬元購入單位，持貨六年沽出單位，帳面蝕讓251萬元離場，樓價期內貶值38%。

成交單位為海傲灣1A座低層一伙平台特色戶，實用面積264平方呎，採一房間隔，連44平方呎平台。（代理相片）

近三年成交全見紅 最甘一宗蝕44%

值得留意，該屋苑過去3年的二手成交均為蝕讓個案，蝕幅由7%至44%不等。當中蝕得最甘一宗涉及1B座31樓B室，實用面積269平方呎，於今年7月底以400萬元沽出，原業主帳面勁蝕44%，呎價14,870元。而屋苑於2019年落成入伙，當年平均呎價逾2萬元。