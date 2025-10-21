屯門村屋2樓天台銀主盤240萬推拍　呎價3780元平過綠表公屋｜多圖

屯門南朗一幢村屋2樓連天台銀主盤，透過私人拍賣行以開價240萬元推出，呎價僅約3,780元，平過二手公屋成交價呎價。如成功以240萬元沽出，單位9年貶值逾23%。



銀主240萬推村屋連天台銀主盤

上述單位為屯門南朗10號2樓連天台銀主盤，由忠誠拍賣於下周四（10月30日）推出，實用面積635平方呎連566平方呎天台。據單位圖片所見，單位內籠大致新淨，採光度充足，梗廚設計，現以交吉狀態下推出。值得留意的是，除天台空間闊落、景觀亦開揚可望山景，樓梯出口設有一個頂蓋。

+ 3

平過二手公屋成交價呎價

據知，目前銀主以240萬元叫價推出，呎價為3,780元。參考鑽石山鳳德邨一伙最近綠表成交，屬銀鳳樓中層32室，實用面積349平方呎，以未補地價185萬元沽出，呎價為5,301元。換言之，上述村屋連天台銀主盤的推拍平均呎價，更平過二手公屋成交價呎價。

9年貶值逾23%

據了解，屯門南朗村屋原業主，早於2016年以約312.5萬元購入單位，在2016至2024年涉及至少4宗財務公司的借貸紀錄，最終淪為銀主盤收場。單位9年至今，如以240萬元沽出，單位期內貶值逾23%。