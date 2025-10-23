投資者睇中單位低水、575萬買美孚新邨三房　上手16年大賺逾三球

二手市場氣氛轉好，十大藍籌屋苑美孚新邨有三房戶新近以575萬元沽出，原業主持貨16年，單位狂升1.2倍，終帳面大賺逾三球離場。據知新買家為投資者，因鍾情單位有裝潢且價格「低水」決定買入投資。



香港置業分行首席分區董事陳渝東表示，是次成交為美孚新邨蘭秀街吉利徑19號低層D室，實用面積約630平方呎，屬三房間隔，向西南望內園景。原業主放盤半年將單位減至610萬元求售，吸引外區投資客。

持貨16年帳面大賺逾三球

經雙方議價後業主再將單位減價35萬元，終以575萬元沽出，呎價約9,127元，低市價約5%。至於新買家為投資者，因鍾情單位有裝潢且價格「低水」，故睇樓一次決定購入用作投資。

據知，原業主於2009年3月以約262萬元購入上述單位，持貨至今16年，是次轉手帳面獲利約313萬元，單位期內升值約1.2倍。