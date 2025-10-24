工廈大租！嘉民元朗物流中心全幢工廈月租5球　檔案管理公司承租

元朗工廈錄得一宗大額租務個案，元朗德業街19號嘉民元朗物流中心全幢工廈物業，以每月超過515萬元租出，新租戶為鐵山香港（IRON MOUNTAIN HONG），為一家提供全球儲存、保護和管理資訊和資產的服務提供商、檔案管理公司。



嘉民元朗物流中心早於1995年落成，位於東頭工業區。上述租務個案涉及該廈1樓至16樓，最新月租約515.86萬元，大廈全幢面積約322,422平方呎，成交呎租約16元。租約期由2026年1月初至2030年12月底，為期長達5年。

資料顯示，租戶為鐵山香港有限公司（IRON MOUNTAIN HONG KONG LIMITED）。該公司為提供全球儲存、保護和管理資訊和資產的服務提供商。專門提供資訊資產儲存、檔案管理和資料管理的解決方案，主要客戶包括銀行業、保險業、律師樓、醫療機構、零售商等。

值得留意，該租戶早於2017年已租用該廈多層樓面，最初涉及1樓、2樓、5樓、8樓、9樓、14樓及15樓部份樓面，其後一直增加租用樓面，直至在10月份落實租用全幢工廈。