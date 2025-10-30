啟德現樓新盤MIAMI QUAY II突擊開價 首批115伙、入場費591.5萬
撰文：蔡偉南
美國減息，本港大型銀行也跟隨下調0.125厘，港元最優惠利率回到5厘，息口回落下發展商迅速部署推盤。由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德現樓MIAMI QUAY II，今日（30日）突公布首張價單，提供約115伙，折實售價591.5萬元，折實呎價由20,665元起。
MIAMI QUAY II首批提供115伙，實用面積由256至620平方呎，屬開放式至3房間隔，定價由672.1萬至1,978.7萬元，呎價由23,482至31,915元。樓盤提供3種付款辦法，分別為120天、180天及300天付款，最高12%折扣，折實價由591.5萬至1,741.3萬元，折實呎價由20,664至28,085元。
入場單位為第6座6樓M單位，開放式戶型，實用面積256平方呎，價單定價672.1萬元，價單呎價26,254元。如扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價591.5萬元，折實呎價23,105元。
買家享印花稅現金回贈3%
此外，為支持買家更輕鬆置業，發展商表示，價單內全數單位可獲「額外印花稅現金回贈」優惠 3%樓價回贈，部份指定單位更可獲「尊屬單位傢俱優惠」 5%樓價回贈。
MIAMI QUAY I 3年前開價、折實均價22452元
至於項目第一期MIAMI QUAY I在2022年9月份推盤，當時首張價單提供130伙，首批折實平均呎價為22,452元，最平為開放式單位，折實入場價由524.2萬元起。當時MIAMI QUAY I 為過去兩年區內開價最平的新盤。
