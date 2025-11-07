上車客零議價入市　510萬買元朗YOHO TOWN兩房　上手8年貶值1.5%

二手市場疲弱，有半新盤業主蝕讓沽貨離場。元朗YOHO TOWN一伙兩房新近以510萬元成交，呎價12,977元，單位8年前買入今輕微貶值約1.5%離場。



中原地產區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗YOHO Town 1座低層B室，實用面積393平方呎，屬兩房間隔，內櫳企理，單位最初以510萬元叫價放盤，最後零議價成交，呎價12,977元。

零議價入市 上手8年微貶值1.5%

至於，新買家為上車客，見踏入減息周期後樓市成交明顯活躍，樓價亦回升，怕愈遲買愈買，於是快速入市。

至於，原業主於2017年11月以518萬元買入單位，持貨約8年，是次轉手帳面蝕讓8萬元，單期內位輕微貶值約1.5%。王勤學表示，元朗區本月累錄30宗二手買賣成交，較上月同期多約2成，YOHO Town暫錄2宗成交，平均實用呎價約13,700元。