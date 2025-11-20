多次借財仔終爆煲　柴灣高威閣三房殘裝破產盤　銀主折讓兩成開拍

近年香港經濟環境轉差，市場上再度出現破產銀主盤。柴灣高威閣一伙三房單位將於11月26日透過私人拍賣場推出，開價為340萬元，呎價約6,759元。原業主涉多次借貸及轉按套現，最終財務狀況惡化並破產，物業由銀主接管。是次開拍價較銀行估值低約90萬元，折讓幅度約20.9%。



根據拍賣行資料，該單位為高威閣1座低層C室，實用面積503平方呎，間隔為三房，外望山景及城市樓景。銀主委託忠誠拍賣於本月26日推出，開拍價340萬元，呎價約6,759元。

根據放盤相片顯示，單位整體狀況較為老舊，牆面及天花板可見明顯水漬與脫漆痕跡，地面部分亦有不同程度的磨損與剝落。

↓↓高威閣1座低層C室↓↓

多次借財仔 終陷破產困局

翻查資料，原業主於2011年7月以287萬元購入單位，並向銀行承造首按。至2022年，資金壓力開始浮現，同年7月先向財務公司借二按350萬元，10月再轉按至另一財務公司，貸款金額約430萬元。至2023年3月再轉按回銀行，但實際貸款額未有披露。

兩個月後，業主再次向財務公司增設二按70萬元。隨著債務逐步累積，最終於2024年破產。至2025年，管理公司亦登記欠費，可見業主已長期欠供及拖欠雜費，最終令物業淪為銀主盤。

開拍價較估值低90萬

拍賣行發言人指，單位最新銀行估價約430萬元，開拍價較估值低90萬元，折讓約20.9%。