華懋24.75億奪荃灣永順街住宅地　每呎地價5692元　高估值13.8%

荃灣永順街住宅官地上周五（11月14日）截收9份標書，地政總署公布，該幅用地以24.75億元批出予華懋集團，每呎樓面地價為5,692元，較估值上限5,000元高出約13.8%。



入標財團包括長實（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173）、華懋、恒地（0012）、中海外（0688）、會德豐地產、鷹君（0041），以及信置（0083）伙嘉里（0683）及招商局置地（0978）財團等。

早前市場估值12.2億至21.7億

綜合早前市場資訊，該地皮估值介乎約12.2億至21.7億元，每呎樓面地價約2,800元至5,000元。有測量師意見認為，項目可興建約780伙，土地平整相對簡單，加上近年無全新發展，料項目可吸納家庭的換樓需求。目前該區住宅價格約每平方呎12,000至18,000元，預計新項目可達每平方呎16,000至22,000元。

荃灣永順街住宅地。

地盤面積70127平方呎

上述用地現為環宇海灣跟德士古道工業中心之間露天停車場，涉及地盤面積約70,127平方呎，最高樓面面積約434,790平方呎，將提供約780伙。

據賣地章程，招標條款規定，該地日後用作發展私人住宅的總樓面面積最多為420,765平方呎，剩餘約14,025平方呎總樓面則需用作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，估計一般將用作商舖等用途。

中標發展商亦需要確保發展項目在2031年9月30日或以前落成。

需建者家居照顧服務隊處所、留宿特殊幼兒中心，停車場

另外，中標發展商需另建一個淨作業樓面面積不少於2,765平方呎的體弱長者家居照顧服務隊處所、淨作業樓面不少於7,304平方呎的留宿特殊幼兒中心，及停車場。而條款亦加入《施政報告》的最新措施，取消興建地庫停車場為豁免納入總樓面面積的強制條件，發展商如在該地地面興建不超過2層停車場，其總樓面面積可獲全數豁免。