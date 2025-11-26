深井碧堤半島兩房重返700萬大關　代理：因為呢幾個原因｜多圖

深井臨海大型屋苑碧堤半島一伙兩房戶以700萬元沽出，原業主持貨9年，帳面升值約154萬元。區內代理表示，由於今次成交單位景觀較鄰座開揚，加上樓市氣氛好轉令貨源減少及叫價強硬，故得以重返700萬元關口。



東南海景兩房700萬沽

晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，是次成交為碧堤半島3座高層E室，實用面積576平方呎，屬兩房間隔，座向東南，可望海景，單位新近以700萬元沽出，成交呎價12,153元。

至於，新買家為同區租客，因對屋苑及周邊環境熟悉，加上該兩房高層東南海景單位屬少有放盤，即拍板入市。

↓↓碧堤半島3座高層E室↓↓

重返700萬元關口 代理：樓市氣氛好轉、景觀開揚

參考同類成交單位為2座高層E室，實用面積相同，於2025年11月以625萬元沽出。代理表示，由於第3座的景觀未有太受旁邊屋苑縉皇居影響，故景觀較2座開揚，加上樓市氣氛好轉，在受到貨源減少及業主叫價強硬下，今次高層單位成交得以重返700萬元關口。

據悉，原業主2016年546萬元買入，持貨至今9年，是次轉手帳面獲利154萬元，單位期內升值28.2%。