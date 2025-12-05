廿四孝父母608萬沽荃灣環宇海灣兩房　一個原因解釋蝕50萬都換樓

二手市場轉旺，惟仍有不少單位需蝕讓離場。荃灣環宇海灣一伙兩房單位最新以608萬元沽出，呎價12,614元。原業主因為家中有新生命誕生，決定換樓以加大活動空間。不過持貨不足兩年轉手，帳面需蝕讓50萬元離場。至於新買家為一對新婚年青夫婦。



家中有新生命誕生決定換樓

中原地產高級區域營業經理陳文杰表示，是次成交為荃灣環宇海灣8座低層D室，實用面積482平方呎，屬兩房間隔。因為家中有新生命誕生，因此為家中有更大的活動空間，於是決定換樓。

代理指，單位最初以628萬元叫價放盤，單位累減20萬元後 ，終以608萬元沽出，呎價12,614元。至於，新買家爲新婚年青夫婦，因家人住荃灣可以方便照應，加上見屋苑鄰近荃灣西站，價錢低水，睇樓後決定入市。

荃灣環宇海灣。

持貨不足兩年 轉手帳蝕50萬

參考同類成交單位為8座低層D室，實用面積相同，於2025年9月以613萬元沽出，反映同類單位造價較三個月前賣平5萬元。

至於，原業主於去年1月以658萬元買入單位，持貨至今不足兩年，是次轉手帳面蝕讓50萬元，單位期內貶值7.6%離場。