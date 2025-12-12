北角維港頌四房套4850萬沽　8年輸1459萬　夠買1.5間太古城兩房

二手市場轉旺，惟市場仍以蝕讓為主，部分貴價單位錄得大額蝕讓成交。北角維港頌一伙四房單位最新以4,850萬元沽出，呎價31,576元。原業主於8年前買入單位，帳面大幅蝕讓1,459萬元，夠買1.5間太古城兩房。



美聯物業分行高級營業經理謝國安表示，是次成交為北角維港頌1座中層B室單位，實用面積約1,536平方呎，屬四房雙套戶型，新近以4,850萬元沽出，呎價約為31,576元。至於新買家為豪宅用家，因鍾情屋苑質素及單位間隔寬敞豪華，以及市場缺乏同類放盤，故於年底前加快拍板入市。

至於，原業主於2017年4月以約6,309萬元購入上述物業，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓約1,459萬元，單位期內貶值約23%。

夠買一間半太古城兩房

參考十大藍籌屋苑太古城一伙兩房單位成交，屬實用面積583平方呎的高層E室，在12月以780萬元沽出，即今次維港頌四房套蝕幅夠買一間半太古城兩房。

十大藍籌屋苑太古城。

最勁一宗7年輸逾2363萬

翻查資料，如連同是次成交，北角維港頌年初至今錄12宗二手成交，當中只有一宗可以獲利離場，其餘11宗屬蝕讓個案，蝕幅由5%至34%不等。最勁一宗為第7座高層A室，屬四房戶，實用面積1,362平方呎，於今年8月以4,580萬元沽出，原業主持貨7年帳蝕逾2,363萬元或34%離場。