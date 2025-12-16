船王包玉剛侄7500萬接華景園　貴估價過千萬　上手蝕五球

有「世界船王」之稱、環球航運集團創辦人包玉剛之侄兒，新近斥7,500萬元購入深水灣老牌豪宅華景園一伙四房單位，較估價貴最多1,147萬元或約18.1%。原業主持貨近七年，帳蝕500萬元或約6.3%。



資料顯示，該成交單位為華景園1座中層B室，實用面積2,491平方呎，屬四房套間隔。單位近日以7,500萬元沽出，呎價約30,108元。買家以公司名義「CROSSPARK LIMITED」登記入市，股東及董事包括「世界船王」包玉剛之侄兒包綸國及其相關人士。

較銀行估價高出1147萬

參考銀行網上物業估價，中銀網上估價為6,353萬元，而恒生估價為6,610萬元，即包綸國等人此次入市成交，價錢較銀行估價最多貴1,147萬元或約18.1%。

淺水灣華景園。（資料圖片）

上手2018年高價入市 帳蝕500萬甩手

翻查記錄，原業主於2018年9月樓市高峰期間，斥8,000萬元購入上述單位，至今持貨近七年，現轉售帳面虧損500萬元，樓價期內貶值約6.3%。

買家來自「船王」家族 曾獲李嘉誠股份爭九倉

一代船王包玉剛早年於上海任職銀行業，於1955年37歲時投身航運，創立環球航運集團，鼎盛時期擁有逾200艘商船，總載重達2,000萬噸，獲《亞洲周刊》評為「香港首位世界級商人」。他更曾與置地爭奪九龍倉（0004）的控制權，並獲如今的香港首富李嘉誠助其收購九龍倉，主動向包玉剛出售手中的1000萬股。