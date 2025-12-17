唔熟唔食！區內用家538萬「低撈」深井碧堤半島兩房　慳咗呢個數

息口趨低，有用家趁機置業。深井碧堤半島一伙兩房戶，最新以538萬元成交，較銀行估價低約12萬元，呎價約10,447元。原業主長情持貨21年，單位期內升值298萬元或逾一倍。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，涉及單位為碧堤半島第5座中層G室，實用面積為515平方呎，屬兩房兩廳間隔，原業主叫價560萬元放盤。代理透露，買家為區內分支家庭客，熟悉本區環境及樓盤價錢，適逢筍盤出現，因此極速購入。雙方經議價後，最終以538萬元成交，呎價約10,447元。

↓↓碧堤半島第5座中層G室↓↓

低估價最多約2.2%

參考網上銀行估價，恒生估價為543萬元，而中銀估價為550萬元，則該單位最新成交價較估價低5萬至12萬元，買家買平約0.9%至約2.2%。

長情業主持貨21年 帳賺298萬

翻查資料。原業主2004年240萬元一手購入，持貨21年，是次轉讓帳面賺298萬元，單位期內升值約124.2%。