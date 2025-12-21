北角樓「一蹶不振」　城市花園三房套1268萬沽　幾乎重返11年前價

二手樓市持續活躍，買家紛紛出動覓盤。北角指標屋苑城市花園一伙三房單位，上月以1,268萬元易手，呎價約13,418元。原業主持貨11年，帳面僅賺18萬元或約1.4%。代理指，該屋苑樓價仍徘徊於十年前水平。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述成交單位為北角城市花園9座中層D單位，實用面積約945平方呎，屬三房連主人套房設計，望向南望開揚園景。據悉，單位原叫價為1,350萬元，最終業主減價82萬元，減幅約6%，獲買家以1,268萬元承接，呎價約13,418元。

成交單位為北角城市花園9座中層D單位，實用面積約945平方呎，屬三房連主人套房設計，望向南望開揚園景。（梁煥敏攝）

估價範圍內成交 樓價仍徘徊十年前

參考網上銀行對物業的估價，恒生估價為1,162萬元，而中銀估價為1,241萬元，即單位較估價賣貴約2.2%至約9.1%。

蔡嘉駿補充，原業主於2014年7月以1,250萬元購入單位，持貨11年帳面僅僅升值18萬元，樓價輕微升約1.4%，仍處於十年前水平。另外，城市花園上月共錄得七宗成交，較十月份的四宗大幅增加，亦創屋苑近七個月以來的單月成交新高。