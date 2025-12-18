照食業主反價、斥600萬購大埔天鑽兩房　一原因值得加價兩萬？

近期樓市氣氛正面，買家加快入市步伐。大埔天鑽一伙兩房戶開價598萬元放盤，其後業主反價至600萬元。而新買家因心儀單位質素高，故在業主反價下亦願承接，呎價約11,788元。原業主持貨兩年，帳蝕72萬元或逾一成。



中原地產分行經理霍栢雄表示，上述成交單位為天鑽8座低層C室，實用面積509平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主最初開價約598萬元，其後反價至600萬元，獲買家追價承接，呎價約11,788元。而該新買家為上車客，見屋苑環境舒適，單位質素高，即決定追價購入單位自住。

上述成交單位為天鑽8座低層C室，實用面積509平方呎，屬兩房間隔。（蔡偉南攝）

估價範圍內成交

參考網上銀行物業估價，恒生估價為597萬元，而中銀估價為607萬元。換言之，上述單位屬估價範圍內成交。

原業主持貨兩年 帳面蝕逾一成

翻查資料，原業主於2023年以672萬元買入單位，持貨約兩年，是次易手帳面蝕72萬元，單位期內貶值約10.7%。