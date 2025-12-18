照食業主反價、斥600萬購大埔天鑽兩房 一原因值得加價兩萬？
撰文：李煥好
出版：更新：
近期樓市氣氛正面，買家加快入市步伐。大埔天鑽一伙兩房戶開價598萬元放盤，其後業主反價至600萬元。而新買家因心儀單位質素高，故在業主反價下亦願承接，呎價約11,788元。原業主持貨兩年，帳蝕72萬元或逾一成。
中原地產分行經理霍栢雄表示，上述成交單位為天鑽8座低層C室，實用面積509平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主最初開價約598萬元，其後反價至600萬元，獲買家追價承接，呎價約11,788元。而該新買家為上車客，見屋苑環境舒適，單位質素高，即決定追價購入單位自住。
估價範圍內成交
參考網上銀行物業估價，恒生估價為597萬元，而中銀估價為607萬元。換言之，上述單位屬估價範圍內成交。
原業主持貨兩年 帳面蝕逾一成
翻查資料，原業主於2023年以672萬元買入單位，持貨約兩年，是次易手帳面蝕72萬元，單位期內貶值約10.7%。
「大家食」呂茂正家族2560萬沽現崇山兩伙 好賺過賣兩萬碗麵！港鐵：英投資管理公司QRT承租IFC 2 六層樓面共14萬呎跨國貨運均輝集團CEO入市 逾1.36億買天御四房 採90日成交期新世界北角皇都全盤388伙沽清、套現逾42億 呎價最貴達5.1萬本財年首三季土地收入錄逾82億 高力：一季一地策略得宜