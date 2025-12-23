借完即破產 富利來14按銀主盤290萬推拍 基座死場驚現紙紮公仔
銀主加快去貨。北角炮台山富利來大廈一伙「十四按」銀主盤，周二（23日）第三度推拍，開價290萬元，較首拍價累減近百萬元。原業主債台高築，更是借錢三個月後即宣告破產。而單位樓下商場近八成舖位丟空，更驚現紙紮公仔及骨灰盅等殯儀物品。
資料顯示，上述銀主盤為富利來大廈C座低層戶，實用面積225平方呎，屬開放式間隔，連493平方呎平台。
單位將在周二（23日）於忠誠拍賣行推拍。從放盤相片可見，單位內部頗為殘舊，牆壁及地板污跡較多，買家購入後料需重新裝修。不過，單位連平台空間寬敞，可作活動、擺放雜物或晾曬衣物之用。
兩度流拍 累劈近百萬元
值得留意的是，此次並非單位首次推拍。單位於今年6月以388萬元首度推拍，惟未獲承接。至10月，銀主劈價108萬元或27.8%，以280萬元再度推拍，仍未能沽出。事隔兩個月，銀主竟加價10萬元進行第三度推拍，開價290萬元，呎價約12,889元。
2004年斥90萬購入 借錢三個月後破產
原業主於2004年3月以90萬元購入此單位，自2009年起開始向不同財務公司借貸，累計多達14次。其中2018年12月至2023年1月為借貸最頻繁的時期，單是向同一間財務公司便先後借款五次，最大一筆為2020年借入的75萬元，其餘金額則未有披露。最後一次借貸僅三個月後，業主便宣告破產，單位淪為銀主盤。
基座商場曾活化 如今重回死場
另外，屋苑基座為有「死場」之稱的炮台山富利來商場，樓高三層，設有逾百個舖位。約五年前，當時的熱心租戶曾推動「活化富利來」計劃，引入十多間文創小店進駐，一度令這片死寂之地成為文青聚腳地，惟商場兩年前經歷大維修後，場內又打回原形。
八成舖位丟空 驚現紙紮公仔、骨灰盅
據知，場內近八成舖位丟空待租，其中位於一樓的兩個舖位，更被人離奇擺放了三個紙紮公仔、一組麻雀枱椅，以及大橋、大屋等紙紮品和數個骨灰盅等殯儀物品。有租戶指，該批物品已擺放約一年，慶幸平日毋須經過該位置，否則要繞路而行。
