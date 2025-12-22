投資客執平貨！826.8萬買維港灣兩房　上手5年轉手帳輸153萬

二手市場轉旺，惟市區仍有不少大型屋苑錄蝕讓個案，當中奧運站維港灣有兩房單位新近以826.8萬元沽出，上手持貨5年轉手帳面輸153.2萬元離場。



香港置業分行高級區域董事黃慶龍表示，是次成交為奧運站維港灣6座中層F室，實用面積約 457平方呎，屬兩房間隔，座向正西。單位最初以 840萬元放盤放盤，約兩星期後獲外區客議價13.2萬元，最終以826.8萬元沽出。至於，新買家為長線投資客，雖未安排實地睇樓，但因單位裝修企理、間隔實用，仍決定拍板入市。

5年轉手帳輸153萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為813萬元，而恒生估價則為868萬元。即最新成交價在估價內成交。

資料顯示，原業主於2019年8月 以約980萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面蝕讓153.2萬元，單位期內貶值約15.6%。